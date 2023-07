Jelentős átalakuláson megy keresztül a Chelsea a kudarcos szezont követően. A régi, meghatározó játékosok közül többen is elhagyták a klubot, így tett a spanyol védő, Cesar Azpilicueta is, aki korábban a csapatkapitányi tisztséget is betöltötte.



Az utód kapcsán szóba került Thiago Silva, Reece James és Raheem Sterling is, de az öltözőbeli vezér szerepét Ben Chilwell kezdi átvenni.



Az angol válogatott futballista elmondta, „Szeretnék kapitány lenni. A Leicester ifjúsági csapatát vezettem már. De akár megkapom, akár nem, ez nem fogja elvenni a szerepemet. Nem hiszem, hogy karszalagra van szükséged ahhoz, hogy vezető legyél.”



A futballista felfogását bizonyítja, hogy tanácsokkal látta el a téli időszak egyik új igazolását, Mykhailo Mudrykot, aki szerinte hatalmas tehetség, de még nem sikerült kihozni, ami benne van.



Borítókép: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images