Edinson Cavani szerződése a Manchester Uniteddel a szezon végén lejár, és mivel a klub habozik a hosszabbítással, a Boca Juniors figyelmesen várakozik.

Az uruguayi helyzete meglehetősen furcsának tűnik, csak októberben érkezett Manchesterbe, júniusban mégis már szabadon távozhat. Az angol klubnak lehetősége van automatikusan egy évvel meghosszabbítani a szerződését, de egyes hírek szerint Cavani életkora miatt haboznak ezzel. A csatár 33 éves, de február 14-én lesz 34 éves. A Boca Juniors nagyon szívesen leigazolná Cavanit, és maga a támadó is elismerte korábban, hogy csábító számára az argentin klub, sőt elismerte, hogy kapcsolatban állt Juan Roman Riquelme alelnökkel.

Edinson Cavani utalt arra, hogy a Manchester United utáni karrierjét is már a szeme előtt tartja, annak ellenére, hogy még csak most csatlakozott Ole Gunnar Solskjaer együtteséhez. Az uruguayi csatárt több klub is megkereste a PSG-nél eltöltött hétéves szereplése végén, és elismerte az ESPN-nek, hogy tárgyalásokat folytatott a Boca Juniorsszal, mivel úgy érzi, nagyon szép lenne, ha egy nap magára öltené a mezüket.