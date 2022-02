Edinson Cavani a szezon hátralévő részében a Manchester Unitednél marad. Ezt követően a csatár egyes információk szerint a La Ligában köthet ki.

A Barcelona és a Juventus két olyan klub, amely érdeklődést mutatott Edinson Cavani iránt a januári átigazolási időszakban. Ralf Rangnick azonban nem akarta elengedni a csatárt, aki szintén a maradás mellett döntött. A pletykák szerint a nyáron a River Plate akarja szerződtetni Cavanit, miután ők eladták a csatárukat, Julian Álvarezt a Manchester Citynek. Fabrizio Romano transzferszakértő szerint azonban nincs semmi igazság alapja ezeknek a pletykáknak. Jelenleg nem érdeklődik Cavani iránt az argentin klub.

Edinson májusban dönt a jövőjéről, és a jelentések szerint komoly esély van arra, hogy Spanyolországban folytatja.

Rumours about Edinson Cavani being Álvarez replacement at River Plate in July are not confirmed. There are no talks, negotiations or interest. #Cavani



Edinson accepted to stay at Man Utd until end of the season - he'll decide his future in May. La Liga, serious option. pic.twitter.com/dmyZsyiiK9