Amióta Cristiano Ronaldo 2009-ben elhagyta a Manchester Unitedet, hogy csatlakozzon a Real Madridhoz, nem titok, hogy a klub ikonikus 7-es meze nem talált igazi gazdára.

Sport365.hu - Robson, Cantona, Beckham, Ronaldo és most Cavani A Vörös Ördögök próbálták feldobni a szurkolók kedvét, és a United a hivatalos Twitter-oldalán tudatta, hogy Edinson Cavani lesz az új hetes a támadósorban. Cavani olyan legendákhoz csatlakozik, mint Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo és Bryan Robson. A klub eddig még nem tudta megfelelő személynek átadni Ronaldo távozása után a hetes mezszámot, és most ehhez próbál felnőni Cavani.

George Best, David Beckham, Eric Cantona és Ronaldo egyaránt büszkén viselte a mezt, de Memphis Depay és Alexis Sánchez Old Traffordon elért teljesítménye már kevés volt ahhoz, hogy ők is így érezzenek. Edinson Cavani érkezésével mindneki abban bízik, hogy majd ő eltapossa az átkot, amely Ronaldo távozása óta ül a Manchester Uniteden.

Becsületére legyen mondva, hogy a Paris Saint-Germain egykori támadója eddig szép munkát végzett, hogy megfeleljen az elvárásoknak. A 33 éves játékos mindent megtesz, hogy a gólérzékenységével kiemelkedjen az elmúlt években Manchesterben megfordult csatárlistából.

Cavani feloldotta a Man United 7-es mezének átkát?

- Michael Owen: 31 meccs, 5 gól

- Antonio Valencia: 30 meccs, 1 gól

- Angel Di Maria: 27 meccs, 3 gól

- Memphis Depay: 33 meccs, 2 gól

- Alexis Sanchez: 32 meccs, 3 gól

- Edinson Cavani: 12 mérkőzés, 4 gól

Forrás: talksport.com

Borítókép: Michael Regan/Getty Images