Edinson Cavani utalt arra, hogy a Manchester United utáni karrierjét is már a szeme előtt tartja, annak ellenére, hogy még csak most csatlakozott Ole Gunnar Solskjaer együtteséhez.

Az uruguayi csatárt több klub is megkereste a PSG-nél eltöltött hétéves szereplése végén, és elismerte az ESPN-nek, hogy tárgyalásokat folytatott a Boca Juniorsszal, mivel úgy érzi, nagyon szép lenne, ha egy nap magára öltené a mezüket.

Very proud to be part of this great team and looking forward to wear this beautiful shirt.



Muy contento por formar parte de este gran equipo y ansioso de vestir esta hermosa camiseta.#MUFC @ManUtd pic.twitter.com/jnHZaE21eV