A Manchester United friss szerzeménye, Edinson Cavani először nyilatkozott „Vörös Ördögként”.



Az uruquayi csatár 2007-ben igazolt a Danubio csapatától Palermóba, és meghódította Olaszországot. Azóta pedig csak Lionel Messi és Cristiano Ronaldo lőtt nála több gólt az európai topligákban.



A United-szurkolói már tűkön ülve várták, hogy Cavani megszólaljon, miután a klub bejelentette, hogy szerződtette a 33 éves támadót. A PSG történetének legeredményesebb labdarúgója most megtörte a csendet, ugyanis először nyilatkozott új csapata szineiben. Ráadásul mindezt otthonról tette, ugyanis a MU új hetese az átigazolási időszak utolsó (október 5-én) napján érkezett, így még nem ért véget számára a karantén.



Cavani ugyan még csak pár napja mondhatja magát Vörös Ördögnek, és a karantén miatt egyelőre az újdonsült csapattársaival sem találkozhatott, azonban már most nagyon boldog, hogy a Manchester United játékosa lehet.

"Nagyon boldog vagyok, hogy ebbe a klubba igazoltam. Nagyon motiváltnak érzem magam, és már nagyon várom, hogy együtt edzhessek a csapattársaimmal. De aminek a leginkább örülök az az, hogy bizalmat szavaztak nekem a klubnál. Nagyon szívesen jöttem ide."



A dél-amerikai támadó bizonyított már korábban Olaszországban és Franciaországban is, most pedig a Premier League-ben szórhatja a gólokat.



"Izgulok, hiszen a Premier League egy nagyon vonzó bajnokság, és most nekem is lehetőségem van a világ egyik legerősebb bajnokságában játszani. Ez egy igazi megtiszteltetés számomra, és egy új kihívás, ami nagyon izgalmasnak tűnik, szóval alig várom már, hogy megtapasztaljam milyen érzés a Premier League-ben játszani."





Nem Cavani lesz az első uruguayi csatár, hiszen korábban Diego Forlán is a megfordult az angol rekordbajnoknál. Cavani most honfitársa nyomdokaiba léphet.



"Diegóval jó néhány évig együtt játszottam a válogatottban. De fiatalabb koromból is emlékszem rá, én még gyerek voltam, mikor Diego már a Manchester Unitednél focizott. Micsoda véletlen, hogy most rajtam a sor. Tudom azt is, hogy Diego szép dolgokat mondott rólam. Volt néhány remek meccsünk, amikor közösen szerepeltünk a válogatottban, és mindig rengeteget lehet tanulni az ilyen hatalmas tapasztalattal rendelkező klasszis játékosoktól."



A Paris Saint-Germain a tavaly nyáron szerződtette a Unitedtől Ander Herrerát. A spanyol középpályás egy évig volt Cavani csapattársa a francia csapatnál, és állítólag ő is győzködte az uruguayit, hogy igazoljon az angolokhoz.



"Sokat beszélgettem Anderrel, valamint más csapattársakkal is, akik korábban megfordultak a Unitedben, például Ángel Di Maríával. A döntés előtti utolsó pillanatokban valóban felhívtam Andert. Nagyon csodálom őt, és úgy éreztem, hogy segíteni fog, ha beszélek vele. És igaz, hogy miután befejeztük a beszélgetést, rögtön meg is állapodtunk a klubbal. Ugyan nem játszhattam együtt túl sokáig Herrerával, de ez az egy év alatt is szoros barátságot kötöttünk."



Természetesen több ajánlata is volt Cavaninak, aki az interjúban elárulta, hogy miért pont a United mellett döntött.



"Valóban nagyon sok lehetőségem volt. Mindig is vonzott az angol futball, és azon belül is a Manchester United. Úgy érzem, hogy még mindig képes vagyok versenyezni, keményen dolgozni és a legtöbbet kihozni magamból. Remélem, hogy képes leszek megfelelni az elvárásoknak, illetve, hogy a társaimmal együtt képesek leszünk újra a csúcsra juttatni a klubot."

null Edinson Cavani takes the shirt at Manchester United An iconic shirt for iconic footballers pic.twitter.com/4iLpyQSQJ8



A MU-nál nagyon bíznak a rutinos labdarúgóban, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a klub legendás mezszámát ajándékozta Cavaninak. A csatár számára is különleges jelentőséggel bír a 7-es számú mez, hiszen a Palermo és a Napoli együttesében is abban szórta a gólokat.



"Remek szám, a válogatottban is viseltem. Bár én inkább abban hiszek, hogy a mezszámnak nincs nagy jelentősége, legalábbis a pályán nem a szám számít. Azonban ha valaki megkapja az esélyt, hogy felhúzhassa magára a Manchester United 7-es mezét, amelyet korábban világklasszis játékosok hordtak, az bizony igazán nagy felelősség. Élvezem a kihívásokat, és remélem, hogy egy nap majd engem is olyan nagy tisztelet fog övezni, mint azt a sok nagyszerű játékost, aki ezt a számot viselte előttem."



