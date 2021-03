Úgy tűnik, hogy Edinson Cavani távozik a Manchester Unitedtől a szezon végén. A játékos édesapja szerint a fia úticélja a Boca Juniors lesz.

Nemrégiben az Olé című argentin újság arról számolt be, hogy a 34 éves Edinson Cavani úgy döntött, hogy idén nyáron elhagyja a Manchester Unitedet a Boca Juniors kedvéért. Most a csatár apja is megerősítette a híreket.

"A fiam nem boldog Angliában és közelebb akar lenni a családjához. Dél-Amerikában akar játszani. Szeretném, ha Edinson egy olyan csapatban játszana, amely fontos trófeákért küzd. Sok beszélgetést folytatott Boca alelnökével, Juan Roman Riquelmével, és szeretne náluk játszani. Az év végén Dél-Amerikába akar igazolni. A fiam ötlete a távozás, vissza akr térni. Azt hiszem, idén júniusban váltani fog. A szerződésében van egy záradék, amely lehetővé teszi számára, hogy júniusban távozzon."

Cavani ebben a szezonban 18 Premier League-meccsen hat gólt és két gólpasszt jegyzett.

