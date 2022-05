A Manchester United csatára, Edison Cavani valóra váltotta a 14 éves rajongója álmát.



Cavani várhatóan a szezon után elhagyja az Old Traffordot, így a Brentford elleni meccse volt az utolsó a legendás stadionban. A meccset követően az Uruguayi tett róla, hogy fiatal rajongójának örökké emlékezetes maradjon ez a mérkőzés.

A 14 éves Lola Eastwood a játékos egyik legnagyobb rajongója, ezért miután a lelátóról megkönnyezte Cavani búcsúját, úgy döntött, szerencsét próbál és a parkolóban várja meg kedvencét. A fiatal lány kitartása meghozta gyümölcsét, mivel a játékos észrevette őt, és odament hozzá megölelni.



„Az életemet tettem rá, hogy találkoztam vele, főleg most, hogy valószínűleg visszamegy Dél-Amerikába" – mondta Lola a találkozást követően a Sportbible-nek.



„Jobb volt, mint amit valaha is el tudtam képzelni. Felém fordult és csak ölelt, amitől még jobban elsírtam magam."



Lola megmutatta a játékosnak, hogy apja „ünnepi zokniját” vette fel, ezzel megnevettetve őt. Ezt követően előkapott a zsebéből egy MISS KICK hajpántot, amit Cavaninak adott.



„A zsebemben hordtam egy MISS KICK fejpántot, hátha találkozhatok vele. mondja. A beszélgetésünk végén megkérdezte, hogy neki vagy nekem való-e a fejpánt, és visszaadta.”



Edinson Cavani has a heart of gold.



