Jamie Carragher egyáltalán nem volt elragadtatva Xabi Alonso nyilatkozataitól, mielőtt a Liverpoolhoz került, de azok egyszerűen bebizonyították, hogy egy ígéretes jövőbeli menedzser jelölt volt.

Mielőtt 2004 augusztusában a Real Sociedadtól a várva várt 10,5 millió fontért átigazolt volna, az akkori spanyol válogatott Alonso nagyon szerette volna, ha az Anfield pályáján javulnak a dolgok.

Sőt, néhány ötletét Rafael Benitez menedzserrel is megbeszélte - amit a játékos érkezése előtt a liverpooliaknak is továbbítottak.

Jamie Carragher, aki 1996 és 2013 között a teljes profi karrierjét Liverpoolban töltötte, nem vette jó néven Alonso visszajelzéseit.

A The Redmen TV-nek nyilatkozva felidézte: „Emlékszem, hogy Rafa azt mondta - és ne felejtsük el, hogy Xabi még csak 22 éves volt akkoriban -: „Ez a játékos érkezik hozzánk, szerintem fantasztikus játékos. Már beszélt arról, hogy hol tud fejlődni a csapat, és más taktikai dolgokról”.

„És én ezt olvasva arra gondoltam: 'Ki a fenének képzeli magát? 22 éves, átjön Spanyolországból, és megmondja, hol rontjuk el. A nagy francokat előbb lássuk mit tud a pályán” – bosszankodott Carragher.

Carragher később hozzátette: „Sokat beszéltünk a futballról. Ő [Alonso] mindig is olyan ember volt, akit érdekelt a futball, és valóban sokat nézett focit.”

Mióta 2017-ben visszavonult, Alonso a világ labdarúgásának egyik legjobb fiatal edzőjeként tartotta magát számon. A Bayer Leverkusent a Bundesliga legfőbb várományosává építette.

És miután ilyen eredményes volt Németországban a Die Werkselfnél, a spanyolt a világ labdarúgásának legnagyobb állásaival hozzák kapcsolatba, köztük a hamarosan megüresedő liverpooli poszttal.

Jürgen Klopp nemrég megerősítette, hogy a szezon végén elhagyja az Anfieldet, a csökkenő energiaszintre hivatkozva a sokkoló távozásának egyik fő okaként.

Számos nagynevű jelöltet hoztak már kapcsolatba a Liverpoollal, köztük Roberto De Zerbit és Ruben Amorimot, de Carragher szerint Alonso a megfelelő ember a feladatra.

