Jamie Carragher, a Liverpool ikonja úgy véli, hogy Jürgen Kloppnak több vezéregyénisége van most, hogy Virgil van Dijk megsérült.

"Amikor van egy ilyen vezéregyéniség a csapatodban, mint Van Dijk, akkor megnyugszol. Azonban amikor ő nincs, akkor a helyére kell lépni. Néha ezt nem csak egy játékos teheti meg, hanem egyszerre három vagy négy is lehet. Amit most látunk, hogy sokkal több vezető szerep hárul több játékosra is, akik remekül boldogulnak ezzel a teherrel."



