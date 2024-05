Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool korábbi játékosa Jamie Carragher sajnálatát fejezte a Manchester United játékosa, Rasmus Hojlund iránt. A 21 éves dán támadó 64 millió fontért érkezett az MU-hoz az Atalantától a nyáron, viszont az első szezon nem igazán úgy alakult számára, ahogyan azt remélte. Minden sorozatot figyelembe véve 39 meccsen 14 gólban vállalt szerepet, ám sokat kritizáltak, hogy nem jöttel tőle a gólok, igaz, hogy az idény elején alaposan megszenvedett a gólszerzéssel.

Carragher az Overlap-podcastben azt mondta:

„Sajnálom Hojlundot. Nagyon fiatal srác, talán az ugrás, amit ezzel az igazolással véghez vitt, túl sok volt neki. Máshová kellett volna mennie, két évet pallérozódni még és aztán Anglia felé venni az irányt, őszintén sajnálom" - nyilatkozta a Liverpool korábbi klasszisa, aki ma már szakkértőként dolgozik az angol sportmédiában.

