Az utóbbi időben Jürgen Klopp több alkalommal is a középpályán használta jobbhátvédjét, Trent Alexander-Arnoldot.



Az angol válogatott játékos sok kritikát kapott a védőmunkájáért, így ésszerű döntésnek tűnt, hogy a német mester feljebb tolja őt egy sorral.

Ez olyannyira bejött, hogy Jamie Carragher szerint nem is biztos, hogy a ’Poolnak szükséges középpályást igazolni a nyáron.

„Ha Trent a középpályán játszik, a Liverpool körülbelül 100 millió eurót takaríthat meg!”



"If Trent plays midfield, he probably saves Liverpool £100m. One thing we haven't seen a lot from Trent Alexander-Arnold during his career is goals from outside the box. But if he keeps playing in midfield, he will get 5-10 goals a season. We've seen it…