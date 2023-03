A hírek szerint több vádpontban elismerte bűnösségét Ivan Toney, a Brentford csatára.



A játékost az FA 2017-től kezdődően 262 fogadási bűncselekménnyel vádolja. A Daily Mail infói szerint ezek közül most többet elismert a játékos, azonban vannak, amiket tárgyalásra vinne ügyvédei segítségével.

A játékos beismerő vallomását követően mindenképpen eltiltásra számíthat, ennek hossza pedig attól függ, hány vádpontban találják végül bűnösnek. Az azonban általános véleménynek mondható a brit sajtóban, hogy már a jelenleg futó idényben megkezdődhet az eltiltás.

Nem Toney esete az első a brit labdarúgás történetében, korábban Joey Barton 1260 elismert vádat követően 18 hónapos eltiltást kapott (fellebbezéssel 13 hónapra mérséklődött), Andi Thanoj és Jay Rollins (Boston United) pedig 757 fogadási ügyben találtattak bűnösnek, ők öt hónapos eltitást kaptak.

Ezzel az ügyével Toney keresztbe törheti felfelé ívelő karrierjét, ugyanis a támadó a Chelsea szűkített listáján is szerepel, illetve több nagy klub is érdeklődve figyeli helyzetét.

