Cristiano Ronaldót a padra ültette Erik ten Hag a Liverpool ellen, ez pedig tovább erősítette azokat a pletykákat, hogy hiába a kevés idő, mégis találhat magának csapatot a portugál világsztár.

A mérkőzést követően Bruno Fernandes honfitársának helyzetéről is ejtett szót, ezzel azonban nemhogy közelebb kerültünk volna az igazsághoz, sokkal inkább egy újabb „pletykabomba” került ledobásra.

„Sok a találgatás Cristiano körül, de nála senki sem alkalmasabb rá, hogy beszéljen róla” – kezdte Bruno – „Lehet, hogy tudok egy-két dolgot, de én nem fogom elmondani.”



„Nyugodtnak látom Cristianót, jól dolgozik, elvégezte azt az edzésmunkát, amit eddig is. Egyelőre ő a United játékosa. Nem tudom, hogy távozni fog-e, de mint mondta, hamarosan beszélni fog erről, akkor pedig lesz lehetőségük megismerni a teljes történetet.”



„Ha marad, annak örülni fogunk. Ha elmegy, annak én személy szerint szintén örülök majd, mert úgy gondolkodik majd, hogy ez a legjobb neki. Az a legfontosabb, hogy jól érezze magát, a legmagasabb szinten játsszon és büszkévé tegye Portugáliát.”

