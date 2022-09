Bruno Fernandes remekül beilleszkedett Manchesterben. A középpályás azonban kishíján a Tottenhamnél kötött ki.

2020 januárjában igazolta le a portugál válogatott játékost a MU, 55+25 millió euróért a Sportingtól.

A 28 éves játékos most elárulta, a manchesteri érdeklődés előtt a Tottenham akarta őt, a transzfer pedig majdnem létre is jött.

„Nagyon szerettem volna a Premier League-be kerülni. Az edzőjük, Mauricio Pochettino nagyon akart engem és egy nagyon jó ajánlatot küldtek.” – mondta Fernandes a The Athletic-nek.

"A Sporting mindent megtett, hogy megtartson engem. A klubelnök is leült velem beszélgetni, majd elutasították a Tottenham ajánlatát. Nagyon dühös voltam.”

Man Utd star Bruno Fernandes on his failed move to Tottenham Hotspur:



