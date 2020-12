Ralph Hasenhüttl, a Southampton vezetőedzője számára borzalmas volt otthonról irányítani csapatát az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójának keddi játéknapján.

"A második félidőben úgy éreztem, nem bírok tovább ülve maradni, most viszont mindenem fáj, mert utána a televízió előtt térdeltem" - mondta a West Ham United ellen gól nélküli döntetlenre végződött mérkőzés után az osztrák szakvezető.



Hasenhüttl azért nem lehetett a csapata mellett, mert a családjában koronavírusos megbetegedés történt. A tréner Richard Kitzbichler másodedző, illetve videóhívások segítségével irányította együttesét.



"Borzalmas és nagyon nehéz volt, de örülök, mert azt hiszem, végül egész jól működött" - mondta a meccs után.



Hozzáfűzte, a kezdés előtt szinte minden úgy történt, ahogy szokott: beszélt a játékosaival, és elmagyarázta nekik, mit szeretne látni. Ugyanez zajlott a szünetben is, a nehézséget az okozta, hogy szakadozott a videóhívás, és olykor csak a hang jutott el hozzá, a kép nem.



Hasenhüttl a harmadik edző a Premier League-ben, aki otthonról volt kénytelen irányítani csapatát, korábban David Moyes (West Ham United) és Scott Parker (Fulham) is házi karanténba kényszerült a meccsnapon.



A Southampton 16 meccs után 26 ponttal a tabella kilencedik helyén áll, és hétfőn a bajnoki címvédő Liverpoolt fogadja.

