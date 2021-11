A spanyol válogatott szövetségi kapitánya értetlenül áll a pletyka előtt, miszerint ő válthatja Ole Gunnar Solskjaert a Manchester United vezetőedzői posztján.



Az angol klubcsapat november 21-én délelőtt jelentette be hivatalosan, hogy szerződést bontott vezetőedzőjével. Solskjaer helyét átmenetileg a csapat eddigi másodedzője, Michael Carrick vette át. Az esetleges vezetőedző személyét illető pletykák pedig minden eddiginél jobban kezdtek el dübörögni.



A Real Madrid egykori edzője, Zinedine Zidane már korábban is képbe került, most azonban Luis Enrique neve is felmerült. A Sky Sports szerint Cristiano Ronaldo úgy vélekedik, hogy a spanyol kalibere megfelelő lenne ahhoz, hogy feltüzelje a csapatot és a „Vörös Ördögök” újra harcba szállhassanak a Liverpoollal , a Manchester Cityvel vagy a Chelsea-vel.



Erre a felvetésre az 51 éves szakember állítólag csak annyit reagált: Ma április 1-je, bolondok napja van?



Fabrizio Romano szerint a spanyol nagyon boldog a válogatott élén, és nem tervez váltani.



Forrás: sportbible.com



Borítókép: twitter.com/Selección Española de Fútbol