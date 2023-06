Továbbra sem egyértelmű, hogy fest majd a Chelsea kerete az előttünk álló szezonban, mert legalább annyi futballistától válnának meg, mint ahányat leigazolnának. Kalidou Koulibaly esete például azért érdekes, mert egészen a bajnokság végéig semmit nem lehetett arról hallani, hogy mindössze egy év után távozna, majd azt követően az Inter jelezte, szeretnék, ha őket választaná.

Pikáns esettel szórakoztatja a nagyérdeműt honfitársa is, hiszen Edouard Mendy sokáig első számú kapus volt, aztán Frank Lampard ideiglenes kinevezését követően kegyvesztetté vált, és a Nottingham Forest ellen sem brillírozott. Sőt, állítólag Mauricio Pochettino nem is marasztalná, hanem Kepának adna esélyt a bizonyításra. Az afrikai portásra francia csapatok vetették ki a hálójukat.

Kalidou Koulibaly and Edouard Mendy’s agent Fali Ramadani is expected to bring official proposals from Saudi clubs for both players. #CFC



Nothing decided yet on players side but negotiations will continue. French clubs keep asking for Mendy, Inter still want Koulibaly. pic.twitter.com/YgaKpPMppO