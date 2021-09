Cristiano Ronaldo furcsa ok miatt kényszerült elhagyni manchesteri birtokát.

A portugál sztár a Manchester Unitedbe való visszatérését követően családjával egy 23 hektáros idilli birtok 7 szobás házába költözött be, ám az öröm nem tartott sokáig. A játékos párja, Georgina Ridriguez a költözésük után nem sokkal még egy idilli képet posztolt, ahol Ronaldo gyermekei a telken legelő bárányokkal játszanak, most azonban kiderült, az állatok alaposan megkeserítették az ötszörös aranylabdás életét.

Ronaldóról régóta közismert, hogy mindenre odafigyel és nagyon precíz, ha azokról a tényezőkről van szó, amelyek befolyásolják a teljesítményét. Az étkezéseken kívül fontos számára a megfelelő menn

yiségű pihenés is. Ez utóbbiba rontottak bele a nyáj tagjai, akik már hajnalban hangos bégetéssel múlatták az időt.

Erről a The Sun-nak mesélt egy forrás.



„Bár az ingatlan gyönyörű, és mezőkön és erdők veszik körül, közel volt a juhokhoz is, amelyek nagyon zajosak kora reggel. Ronaldo igazi profi, aki sokat pihen az edzések és a mérkőzések után, ezért úgy döntöttek, hogy a legjobb, ha ő és a családja elköltöznek.”



A játékosnak az új otthona miatt sem lehet oka panaszra. Az ingatlan medencével, moziteremmel és négykocsis garázzsal büszkélkedhet. Fel van szerelve CCTV kamerákkal, elektromos kapukkal rendelkezik, ráadásul járőröző biztonsági szolgálat is biztosítja a család nyugalmát.



A forrás az új házról és a játékos gyermekeiről is beszélt.



„Ronaldo a közelben lakott a korábbi itt tartózkodása alatt, így otthon érzi magát.”



„A gyermekei magániskolába járnak, és reméli, hogy amint a Unitedhez való visszatérésének láza csökken, el tudja vinni Georginát, és megmutathatja neki kedvenc helyeit.”

Forrás: thesun.co.uk

Borítókép: