Bruno Fernandes szinte berobbant a Premier League-be, jelenléte szemmel láthatóan elkezdte hozni az eredményeket a Vörös Ördögök számára, amihez ő maga is hozzájárult 5 mérkőzésen 2 góllal és 3 gólpasszal. A 25 éves portugál középpályás a téli érkezése után egyből kiérdemelte a PL havonta kiosztásra kerülő legjobbjának járó díját.



A United korábbi kiválóságát, Dimitar Berbatovot is lenyűgözte a portugál formája, ám aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy mennyire tud hatékony párost alkotni Pogbával.



"Nem tudom, hogy Fernandes és Pogba fog-e tudni együtt játszani - kezdte Berbatov a Betfairnek adott nyilatkozatában. "Fernandes elég gyorsan meghatározó játékossá vált az Old Traffordon. Örülök ennek, és tényleg lenyűgözött, hogy ennyire rövid idő alatt így be tudott integrálódni a csapatba. A többiek folyton őt keresik a labdával, mert tudják, hogy képes varázsolni a pályán. Nagyon remélem, hogy tudja folytatni majd ezt a formáját.”



(Kép:Alex Livesey/Getty Images for Premier League)

Berbatov elismerően nyilatkozott Pogbával kapcsolatban is, azonban nem biztos benne, hogy jó párost tudnának alkotni Bruno Fernandessel.

"Paul Pogba rajongójaként természetesen azt szeretném, hogy a Unitedben maradjon. Azt hiszem, ez lenne a legjobb neki, de kíváncsi lennék, hogy mire menne a középpályán Fernandessel az oldalán. Hasonló játékosok, mindkettő elég intelligens ahhoz, hogy három lépéssel már előre gondolkodjon. Viszont néha a labdarúgók túlságosan is hasonlítanak ahhoz, hogy együtt jól tudjanak játszani. De remélem, hogy erről nincs szó, mivel Fernandessel és Pogbával a United középpályája nagyon ötletes lehet a jövőben."



(Kép: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

A 27 éves Pogba idei szezonja katasztrofálisan alakul eddig. Sérülései miatt Pogba ebben a szezonban mindössze nyolcszor lépett pályára a Manchester Unitedben. A francia világbajnok középpályás szerződése jövőre lejár, és nem úgy tűnik, hogy a szupersztár maradni szeretne. A nemzetközi sajtóban pedig leginkább a Real Madrid és a Juventus érdeklődéséről lehet hallani. Bár a Unitednek lehetősége van Pogba szerződését további egy évvel meghosszabbítani.



A napokban pedig jó hírekkel szolgált a Manchester United szurkolóknak Ole Gunnar Solksjaer vezetőedző, amikor Paul Pogba lehetséges távozásáról kérdezték.

"Számíthattok rá, hogy a következő szezonban is velünk lesz."



Ennyi átigazolási pletyka és ajánlat után ez meglepő lehet, de azért kíváncsian várjuk a Paul Pogba, Bruno Fernandes középpályás kettőst.

Borítókép: Fred Lee/Getty Images