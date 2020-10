Dimitar Berbatov elismerte, hogy "vegyes érzelmekkel" fogadta Sir Alex Ferguson bocsánatot kérését, miután 2011-ben a legendás skót tréner nem nevezte be a meccskeretbe a Barcelona elleni Bajnokok Ligája-döntőre.

Sokak meglepetésére a bolgár támadó még a kispadra sem ülhetett le a Wembley-ben rendezett fináléban, ahol a United 3-1-re kikapott a Barcelonától.



Berbatov helyett Michael Owent ültette a kispadra Alex Ferguson, a bolgár támadó pedig inkább ki sem tette a lábát az öltözőből.

"Végig bent maradtam, és tévén néztem a döntőt. Nagyon csalódott voltam, megszégyenítve éreztem magam, mert nem kaptam helyet a csapatban, de nem akartam, hogy lássák az emberek, milyen szomorú vagyok" - nyilatkozta Berbatov a meccs után a Sky Sportsnak.



(Kép: Paul Gilham/Getty Images)

Berbatov a nemrég megjelent My Way című önéletrajzi könyvében felidézte Ferguson bocsánatkérését a döntése miatt. Fergie szavai érthető módon mély hatással voltak a 39 éves ex-labdarúgóra.

"Amikor először láttam, amit írt, nagyon vegyes érzések kavarogtak bennem." - mondta Berbatov a The Guardiannak.



"Először is, nagyon erősnek kell lenned, és erős személyiségnek, hogy azt tudd mondani: „Sajnálom”. Az a tény, hogy ezt megtette, csak rávilágított, hogy milyen ember is ő valójában. A szavai jól estek. Azonban nem mondanám, hogy meglepődtem, mert mindig is tudtam, hogy helyem van a csapatban.” De ez már a múlt, és az időt nem lehet visszafordítani."



(Kép: Martin Rickett/PA Images via Getty Images)

Berbatov mára már elfogadta Ferguson döntését, ugyanis megértette, hogy az edzőknek olykor nehéz döntéseket kell meghozniuk a csapat érdekében.



"Tudom, hogy ha egy napon majd én is menedzser leszek, és a csapatom kupadöntőt játszik, akkor ugyanezt megkell tennem néhány játékossal szemben. Már próbálom ezeket a dolgokat a menedzser szemszögéből nézni."



(Kép: Tom Purslow/Manchester United via Getty Images)

"Fergusonnal jó kapcsolatot ápolunk a mai napig. Nincs mit megbocsátanom neki. Soha nem voltak rossz érzéseim, csak csalódott voltam a döntése miatt." - folytatta Berbatov.



"Emlékszem fel voltam háborodva, és nagyon kiborultam. De ahogy telik az idő, az ember rájön, hogy mi állt a döntések hátterében. Ettől függetlenül, ha egy meccset újra játszhatnék, akkor az a 2011-es Bajnokok Ligája döntő lenne a Barcelona ellen. Abban a szezonban én voltam a United házigólkirálya, és a Premier League (Carlos Tévezzel közösen – a szerk.) góllövőlistájának élén is én végeztem. Nagyszerű formában voltam, olyan érzésem volt, hogy minden lövésemből gól lesz. Szerintem segíthettem volna a csapatnak a döntőben is."

Kép: Nick Potts/PA Images via Getty Images