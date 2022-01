Tárgyalása előtt, óvadék ellenében otthonába távozhatott Benjamin Mendy, a Manchester City világbajnok francia labdarúgója, akit több rendbeli nemi erőszak és szexuális zaklatás elkövetésével vádolnak.

Az augusztus végén letartóztatott 27 éves játékos ellen hat vádpontban folytatnak eljárást, ám pénteki meghallgatása után hazaengedték. Mendy augusztus 26-a óta volt előzetes letartóztatásban, ahol összesen 134 napot töltött. Most a bíróság január 24-i, újabb meghallgatásáig adott neki kimenőt, ügyének tárgyalására legkorábban június 27-én kerülhet sor.



Mendynek addig otthonában kell tartózkodnia, az őt vádlókkal nem kommunikálhat, útlevele pedig péntek éjféltől érvénytelen lesz.



A labdarúgót öt nő nyolc bűnesettel, ebből négyen összesen hét rendbeli nemi erőszakkal vádolják, mindegyik 2020 októbere és tavaly augusztus között történt.



Mendy játékjogát a Manchester City felfüggesztette.



A francia labdarúgó 2017-ben az AS Monacótól szerződött az angol klubhoz, amellyel azóta három bajnoki címet és két Ligakupát nyert. A francia válogatottban tíz alkalommal lépett eddig pályára, tagja volt a 2018-as világbajnokságon győztes csapatnak is.

Borítókép: Facebook.com/ManchesterCity