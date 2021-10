Továbbra is őrizetben marad Benjamin Mendy, a Manchester City világbajnok francia labdarúgója, akit több rendbeli nemi erőszakkal és szexuális zaklatással vádolnak.

Az augusztus végén letartóztatott 27 éves játékos hétfőn harmadszor is indítványozta, hogy óvadék ellenében szabadlábon védekezhessen, de az illetékes bíróság ismét elutasította a kérvényt, így marad a liverpooli börtönben.



A rendőrség korábban közölte, hogy a balhátvédet három nő jelentette fel - egyikük 18 év alatti -, a bűnesetek pedig tavaly október és idén augusztus között történtek.



Mendy játékjogát a Manchester City felfüggesztette. A francia labdarúgó 2017-ben az AS Monacótól szerződött az angol klubhoz, amellyel azóta három bajnoki címet és két Ligakupát nyert. A francia válogatottban tíz alkalommal lépett eddig pályára, tagja volt a 2018-as világbajnokságon győztes csapatnak is.

Borítókép: Facebook.com/Manchester City