White a Brightont hagyta el az Arsenal kedvéért, akik nem kevés pénzt, 50 millió fontot fizettek érte.



Ezért sokáig támadták is, de mára már sikerült beilleszkednie a csapatba.

A védő most elárulta, mihez kezdett volna az életével, ha nem vált volna belőle profi focista.

„Valószínűleg apámmal dolgoznék, aki korábban kertész volt.”



„Sosem nehezedett ilyen téren nyomás rám, mivel mindig is érdekelt ez a dolog.”



„Focista lettem, de egyáltalán nem lett volna gond, ha azt csinálom, mint az apám. Megszállottan vágyom arra, hogy sikeres legyek és én legyek a legjobb. Valószínűleg a kertészetben is ugyanígy álltam volna a dolgokhoz.”

Ben White: “I’d probably be working with my dad if I wasn’t a footballer. He used to be a gardener. That’s why there was never any pressure on me growing up, because I would have been very happy with that." [Mirror] pic.twitter.com/O4CpjaLOGH