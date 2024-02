Ben Foster elárulta, miért "utálta minden másodpercét" annak, hogy a Manchester Unitedben játszott. A korábbi angol válogatott játékos augusztusban vonult vissza a profi futballtól, miután rövid ideig a Wrexhamnél játszott.



Foster pályafutása nagy részében a Premier League-ben védett, hosszabb időszakot töltött a Watfordnál és a West Bromnál is. Nyolc válogatottságot is szerzett az angoloknál, de sokak szerint többre lett volna hivatott.

Öt szezont töltött az Old Traffordon - ebből az első kettőt kölcsönben a Watfordnál -, de annak ellenére, hogy minden sorozatot figyelembe véve 23 alkalommal is pályára lépett, sosem volt valós esélye arra, hogy kiszorítsa Edwin van der Sar-t a kapuból. Habár Ferguson úgy nyilatkozott, hogy a klub Fosterben látja az esetleges jövőbeni első számú kapust, az angol válogatott portás 2010-ben Birminghambe költözött.

Foster nyíltan beszélt arról, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenéznie a klubnál:

„Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem! Az életem legjobb időszakában, a huszas éveimben voltam, és ha visszanézek arra, hogy ki voltam akkoriban, akkor bizony nem magamat látom…”



„Annyira zöldfülű voltam, hogy szinte semmiről nem volt fogalmam az életben, de tényleg! Minden egyes másodpercét utáltam!”



„Ideges voltam, féltem, hogy elrontok valamit, és ha az megtörténik, mit fognak gondolni rólam az emberek.”



„Ez a legrosszabb, amit tehetsz. Ha félve, idegesen mész a meccsekre, akkor rögtön hátrányból indulsz. De sajnos nem tudtam mit tenni. Körülnéztem, hogy kik vesznek körbe, és csak arra tudtam gondolni, hogy mégis, hogy a fenébe kerültem én ide?”

