A Chelsea FC hivatalos felületein közölte, hogy mától Graham Potter a csapat új menedzsere.

A Brightontól érkező szakemberrel kapcsolatban a progresszív futballját és az innovatív edzői megoldásait dicséri a klub.

A Chelsea hosszú távra tervez Potterrel, ezt bizonyítja az is, hogy Boehly-ék ötéves szerződést ajánlottak neki.

„Hihetetlenül büszke és izgatott vagyok, hogy a Chelsea-t képviselhetem. Alig várom az együttműködést a klubbal és az új vezetéssel, illetve hogy találkozzak a játékosokkal.”



„Egy olyan csapatot építek majd, amire a szurkolók büszkék lehetnek. Nagyon hálás vagyok a Brightonnak is, akik lehetővé tették azt, hogy megragadjam ezt a lehetőséget.” – mondta el bemutatkozásában Potter.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach!