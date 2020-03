Ügy tűnik a norvég edző Ole Gunnar Solskjaer munkája beérett a Manchester Unitednál. A Vörös Ördögök tizenegy mérkőzés óta nem találtak legyőzöre.

Utoljára január 22-én a Burnely ellen elszenvedett 2-0-s vereség után volt okuk keseregni.

Azóta nyolc győzelem és három döntetlen a csapat mérlege, úgy hogy kilenc alkalommal gólt sem kaptak.

A City ellen városi rangadót nyertek, az Európa-ligában kiütötték az osztrák ellenfelüket (0-5) és egy mérkőzés alatt eldöntötték a továbbjutás sorsát.

Az is figyelemre méltó, hogy ezen a tizenegy mérkőzésen 29 gólt szereztek, amit 15 különböző játékos jegyzett. Mondhatni, hogy nem egy lábon áll a csapat.

Ilyen szempontból nagyon rosszkor jött nekik a bajnoki szünet.



A klub és Solskjaer legfontosabb feladata, hogy a szünet alatt a csapat ne zökkenjen ki, és tudják tartani tovább a kiemelkedő formát.

274.7k Likes, 508 Comments - Manchester United (@manchesterunited) on Instagram: " games unbeaten for Ole's men! Let's keep this up, Reds #MUFC"