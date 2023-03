A 34 éves Willian ma már bánja, hogy 2020 nyarán elhagyta a Chelsea-t.



A brazil Willian 2013 nyarán a Sahtra Donyecktől érkezett a Kékekhez, ahonnan hat évvel később a rivális Arsenálhoz igazolt. Utóbbi döntését már megbánta a játékos, amiről a Sky Sportsnak beszélt.



„Igen... bárcsak ne mentem volna el. Persze ezt most könnyű kijelenteni, de amikor megállok és végiggondolom az összes helyzetet... azt mondom magamban: bárcsak ne mentem volna el. De ilyen az élet" – mondta.



A most 34 éves szélső most egy másik londoni klubban, a Fulhamben játszik. ahol ebben a szezonban 21 meccsen 3 gólt és 3 gólpasszt jegyzett.



„Most a Fulhamben boldog vagyok. Élvezem, hogy itt lehetek és ez is az élet része – tette hozzá Willian.

Borítókép: TF-Images/Getty Images