A volt angol válogatott Danny Murphy szerint Gareth Bale visszatérése óriási lökést ad a Tottenham Hotspur labdarúgócsapatának, az ellenfelekben pedig félelmet kelt majd a játékos jelenléte.

A 31 éves walesi támadó kölcsönvételét a Real Madridtól szombaton jelentette be az észak-londoni klub, amely 2013-ban akkor világcsúcsot jelentő 100,8 millió euróért adta el a királyi gárdának a szélsőt. Bale kisebb sérüléssel bajlódik, így várhatóan csak októbertől számíthat rá José Mourinho vezetőedző.



"Gareth Bale-ben benne van a "wow" faktor, amely csak nagyon kevés játékosban van meg a világon" - írta a BBC-n megjelent cikkében Murphy, aki egy szezonon keresztül volt a Spurs futballistája.



"Amikor ezek a különleges labdarúgók játszanak, egy másfajta aura veszi őket körül és a jelenlétük mindenkire hatással van, még mielőtt egyáltalán belerúgnának a labdába" - fogalmazott a 2013-ban visszavonult, 43 éves szakember.



"Bale nemcsak az új csapattársaira lesz pozitív hatással, és sugároz majd önbizalmat feléjük, hanem megváltoztatja az ellenfelek érzéseit is a Spursszel kapcsolatban" - tette hozzá Murphy.



Az ex-futballista arról is írt, hogy szerinte a walesi sztárnak nem kell bizonyítania a Tottenhamnél vagy a Premier League-ben, de biztosan bizonyítani akar majd a Real Madridnak, ahol jó ideje mellőzték.



Bale egy évre kölcsönbe érkezett vissza korábbi klubjához.

Borítókép: Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images