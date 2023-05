Vannak emberek, akiknek a kor csak egy szám. James Milner szintén egy közülük, a vörösök középpályása 37 évesen is kiváló fizikumnak örvend, azonban jelenlegi csapatánál már nem biztos, hogy elég játékidőhöz jutna és kontraktusa is lejár az idény végén.



Brighton are set to sign James Milner, here we go — the final proposal and all the clauses have been accepted. Deal will be valid until June 2024. #BHAFC



Milner will join Brighton on free transfer from Liverpool; second signing imminent after João Pedro deal completed. pic.twitter.com/L0QN7e8ZyE