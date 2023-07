Amerikai és brit lapok szerint a 86 éves millárdost, Joe Lewis-t 19 rendbeli összejátszással és értékpapírcsalással vádolják.



A Tottenham tulajdonosával kapcsolatban New York déli körzetének ügyésze, Damian Williams elárulta, az üzletember szigorúan bizalmas információkat használt fel, amelyeket alkalmi partnereinek, barátainak, személyes asszisztenseinek és magánpilótáinak adott át. „Ez a klasszikus üzleti korrupció, csalás és törvénytelen”.



Az ügyész hozzátette, a vádlott visszaélt azzal, hogy bejutott a vállalati igazgatótanácsokba, ahol bizalmas információkat osztott meg. Ezek az emberek aztán az így megszerzett titkokkal kereskedtek, a tőzsdén dollármilliókat kerestek.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Joseph Lewis pic.twitter.com/9rGTTYVx6h