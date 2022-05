A legfrissebb hírek szerint kizárhatják a Chelseat a Premier Leígue-ből, ha nem sikerül eladni a klubot.



Ez a hír azt követően érkezett, hogy a jelenlegi tulajdonos Roman Abramovics azt követelte, teljes egészében fizessék vissza neki az 1,6 milliárd fontot, amit a csapatnak kölcsönzött befektetés eszközök segítségével.



Korábban arról számolt be a sajtó, hogy a Los Angeles Dodgers társtulajdonosa, Todd Boehly Amint arról a The Sun beszámolt, bár az LA Dodgers társtulajdonosa , Todd Boehly szeretné megvenni a csapatot, ám félő, hogy az orosz üzletember követelései miatt megakadnak a tárgyalások.



Korábban Abramovics 1,6 milliárd fontot adott kölcsön a klubnak a jersey-i székhelyű Camberley International Investmenten keresztül. Bár kezdetben azt mondta, hogy nem kéri vissza azt a pénzt, a jelek szerint ez megváltozott, mivel most azt akarja, hogy az adósságot visszafizessék a Chelsea anyavállalatának, a Fordstamnak.





Ez azt jelentené, hogy megkeresné az eladási alapok egy jelentős részét, az Egyesült Királyság kormánya azonban megismételte, hogy ezt az orosz milliárdossal szemben bevezetett szankciók miatt nem fogadja el.

A Chelsea számára egyértelművé tették, hogy a klub működési engedélye csak május 31-ig szól.



A felvásárlási megállapodásnak elfogadhatónak kell lennie az Egyesült Királyság kormánya számára, és biztosítania kell, hogy Abramovics ne keressen belőle pénzt.



A The Sun jelentése szerint, ha az üzlet nem jön létre addig az időpontig, akkor fennáll annak a lehetősége, hogy a Chelsea -t eltiltják Premier League-ben való részvételtől a következő szezonra.

Forrás: Marca.com

Képek: Facebook.com/Chelsea