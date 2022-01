Ralf Rangnick vezetőedző szerint kitölti a szezon végéig szóló szerződését a Manchester United labdarúgócsapatánál Edinson Cavani.

A 34 éves uruguayi válogatott csatárt a sajtó a Barcelonával és a Juventusszal is kapcsolatba hozta a téli átigazolási időszakban, más médiaértesülések szerint a játékos januárban visszatér Dél-Amerikába.

"Azt mondta nekem, hogy számíthatok rá az idény végéig, és a továbbiakban is szeretne példát mutatni a fiatalabb futballistáinknak" - nyilatkozta Rangnick az MU weboldalán. A német szakember hozzátette, Cavani akkor is "mindent belead", amikor a kezdőcsapatba jelöli, de azokban az esetekben is, amikor csereként lép pályára.

"Ő az egyike azoknak a futballistáknak, akik nagyon jó mentalistással rendelkeznek. Nagyon tapasztalt, a munkamorálja pedig kiváló, ezzel példát tud mutatni a többi játékosnak" - dicsérte az uruguayi támadót Rangnick.



A Manchester United hétfőn (ma) este az Aston Villát látja vendégül az FA Kupa harmadik fordulójában, szombaton pedig a birminghami együttes vendége lesz a Premier League 22. fordulójában.

