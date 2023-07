A szerb származású Marko Mitrovics a svédországi Malmö városában született, labdarúgó pályafutását is ott kezdte, 33 mérkőzésen 97 gólt rúgott. Tehetségére hamar felfigyeltek, így 19 évesen a Chelsea utánpótlásához került.



Londoni karrierje is remekül startolt, négy meccsen hétszer is a kapuba talált, sokan már az új Ibrahimovicsnak kiáltották ki. Egy súlyos sérülés azonban derékba törte a karrierjét, 2012-ben elhagyta a kékeket, nyolc évvel később pedig a visszavonulását is bejelentette. Addig megfordult Olaszországban, Hollandiában és Szerbiában is, de maradandót egyik helyen sem sikerült alkotnia.



Még a száz felnőtt bajnoki sem jött össze, viszont az élet más területen kárpótolta őt. Testvérével megalapították az Arktis Naturals nevű, CBD-termékeket gyártó vállalatot, amely mára piacvezetővé vált.



A CBD, másnéven kannabidiol – ami a marihuána fő hatóanyaga – egy nem pszichoaktív kannabinoid molekula, amely a kendernövény növényben és virágzatában található, az Unió területén kozmetikai összetevőként engedélyezett. Optimalizálja az alvást és a felépülést, hatásos fájdalomcsillapító és stresszkezelő, valamint jótékonyan hat az agyműködésre is.



Mitrovicsék cége elsősorban az atléták számára gyárt prémium kategóriás termékeket, az üzlet pedig annyira bejött, hogy a korábbi labdarúgó a barátnőjével Dubajba költözött. Az elnök-vezérigazgató idén ötmillió fontos, jövőre ennek a háromszorosát várja nyereségként.

Borítókép: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images