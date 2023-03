Egy régi Casemiróval készült interjú magyarázatot adhat arra, miért érintette érzékenyen a brazilt a kiálltása.



Ahogy arról beszámoltunk, a Manchester United játékosa, Casemiro piros lapot kapott a klub legutóbbi találkozóján, azt követően, hogy szabálytalanul csúszott bele Carlos Alcarazba. A bíró először csak a sárgát villantotta fel az eset láttán, a VAR-os vizsgálat után azonban módosította döntését, és kiállította a brazilt. Casemiro ezt követően a könnyeivel küszködve hagyta el a pályát, miközben csapattársai próbálták vigasztalni.



Azt, hogy a büntetés miért váltott ki ilyen hatást a játékosból, a mérkőzést követően sokan találgatták. Most azonban előkerült egy régi interjú, ami magyarázatot adhat Casemiro reakciójára.



„A játékvezető, a szurkolók... Szerintem az egésznek az a kulcsa, hogy ők is lássák, nincs bennem rosszindulat” – mondta a Panenka című spanyol lapnak.



„Mindig igyekszem megszerezni a labdát, mindig erős vagyok, és szeretem a keménységet, amellyel játszom, de nincs bennem rosszindulat, soha nem akarok megsebesíteni egy játékost.”



„És fordítva, ha valaki bántani akar egy játékost, mérges vagyok, mert az nem futball.”



„A futballban lehet szabálytalankodni, és a szabálytalanságok a játék részét képezik, de soha nem szabad rosszindulatúnak lenni. Azt hiszem, ez az anyámtól kapott tanításokból fakad.”



„Soha nem fogok bántani egy játékost. Soha nem fogok sértegetni egy játékost. Soha nem fogok semmi rosszat csinálni. Természetesen, ha a pályán vagyok, fel lehet húzni egy játékost, ez normális és mindig megtörténik, mert mindenki védi a saját címerét. De anyám azt tanította nekem, hogy soha ne bántsak senkit.”



„Azt hiszem, továbbra is szabálytalankodni fogok és lapokat fogok kapni, mert ilyen a futball, de úgy gondolom, de szem előtt tartom az anyám tanította értékeket” – fejtette ki.

