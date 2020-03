A Calciomercato értesülései szerint az olasz Internazionale komoly érdeklődést mutat a Manchester City szélső hátvédje, Joao Cancelo iránt. A hírek szerint a 25 éves játékosnak nem igazán sikerült beilleszkednie klubjába, és még mindig nem tudta felvenni a Premier League ritmusát.

A Juventusnál egy fantasztikus szezont futott, amit követően Pep Guardiola magához is csábította a fiatal játékost, aki azóta nem igazán találja pazar formáját. A tehetséget azonban Antonio Conte továbbra is látja benne, ennek tudatában puhatolózik a megszerzéséért.

Cancelo, aki már a 2017/18-as szezonban magára húzhatta az Inter mezét, most egy kulcs lehet Milan Skriniar csapaváltásához. A szlovák kőkemény hátvédet Guardiola szívesen látná a csapatában, ennek fényében akár meg is születhet az egyezség. A portugál játékos mellett a City-nek egy komolyabb összeget is mellékelni kéne, mivel az Inter jóval értékesebbnek látja a saját játékosát.



Távozhat egy fontos láncszem Milan Skriniar személyében. (Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images)



Érdekesség kép összeszedtük, hogy a transfermarket oldalán Joao Cancelo piaci értéke 45 millió euró, míg Milan Skriniar értékét 60 millió euró becsülik.

Forrás: calciomercato.com

Borítókép: Michael Regan/Getty Images