A dühös Everton szurkolók egy része arra kérte Rafa Benitezt, hogy ne fogadja el a vezetőedzői állást náluk, ami mellé figyelmeztették is őt: „Tudjuk, hol laksz”. Ezt az üzenetet a háza közelében hagyták.

A szurkolók komolyan veszik a rivalizálást, hiszen Benitez sokáig az ősi rivális Liverpool edzője volt, akikkel négy trófeát nyert, köztük FA kupát és Bajnokok Ligáját. A spanyol szakember azóta irányította az Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid és a Newcastle csapatát is, de a Liverpoolhoz való kapcsolata továbbra is erős, hiszen még mindig van lakása Merseyside-ban.

A hírek szerint Ancelotti távozása után Benitez neve merült fel, mint lehetséges utód, de a Toffees rajongói nagyon ellenzik ezt a kinevezést. Hétfőn egy „Tudjuk, hol laksz. Ne írj alá” feliratú transzparenst akasztották fel nem messze attól a helytől, ahol Benitez feleségével és két lányával lakik.

Another banner protesting against the appointment of Rafa Benitez. This banner is outside his family home where his wife and kids live. You may all have your opinions on his soon to be appointment but this is over the line and went too far pic.twitter.com/PkuXkCrYaW