Dominic Calvert-Lewin remek formában van, így nem meglepő, hogy a világ legjobb támadóival említik egy lapon, ráadásul van egy olyan tulajdonsága, amely miatt leginkább Cristiano Ronaldóra hasonlít.

Az Everton csatára sokat fejlődött az elmúlt évben, és mióta Carlo Ancelotti átvette a csapatot egészen ragyogó formában játszik hétről hétre. Az idei szezonban eddig 14 bajnoki mérkőzésen 11 gólt lőtt, ezzel Jamie Vardy és Szon Hung Min mögött a második leggólerősebb játékos a Premier League-ben. Ennek is köszönhetően meghivott kapott az angol válogatottba, ahol be is mutatkozott. Az Everton másodedzője, Davide Ancelotti szerint nem véletlen, hogy a világ legjobb csatáraihoz hasonlítják a 23 éves támadót.



"Különleges játékos" - mondta a vezetőedző, Carlo Ancelotti fia a talkSPORT-nak. "Fantasztikus képességekkel rendelkezik."



(Kép: Jon Super - Pool/Getty Images)



"Meccsről meccsre látni lehet, hogy mennyit fejlődik és azt, hogy mekkora különbséget képes jelenteni a pályán. Különösen fizikai, erőnléti szempontból nehéz ebben a bajnokságban olyan játékost találni, aki jobb lenne másoknál, mert itt nagyon magas szintet képvisel minden labdarúgó. De Dominic ebből a szempontból is kiemelkedik."



Ancelotti olyan játékosokat irányított korábban, mint Ronaldo Nazario, Filippo Inzaghi, David Trezeguet vagy épp Didier Drogba. Az olasz sikeredző fiától megkérdezték, hogy szerinte az angol válogatott csatár képes lehet-e megfelelni az elvárosoknak, és hasonló karriert befutni, mint az említett legendák.



"Azt hiszem, minden megvan benne, ahhoz hogy ekkora magasságokba emelkedjen. Természetesen még a pályafutása elején jár, de mint mondtam, látni lehet, hogy meccsről meccsre fejlődik. Az edzéseken is nagyon keményen dolgozik, hogy elérje a célját."



(Kép: Laurence Griffiths/Getty Images)



"Az egyik különleges képessége, hogy nagyon jól ismeri a testét. Remekül hallgat az ösztöneire, az érzéseire, pedig ez sajnos nem olyan gyakori. Például Cristiano Ronaldo egy ilyen játékos. Meg tudta érteni a testét."



Hogy Calvert-Lewin valóban elérheti-e az ötszörös aranylabdás Ronaldo szintjét, az egyelőre rejtély. Az Everton szurkolói azonban biztosan roppant boldogok lesznek, ha csak lépes lesz megközelíteni is.

Forrás: sportbible

Kép: Getty Images