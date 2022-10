Haaland remek formában van idén, beilleszkedése nagyszerűen sikerült a Citybe. Nyolc meccs alatt már 14 gólnál tart, hétvégén pedig a Manchester United elleni triplájával megdöntött egy rekordot is.

Ő lett a leggyorsabb játékos, akinek sikerült elérnie három mesterhármast a Premier Leagueben. Neki 8 meccs kellett, az eddigi csúcstartó Michael Owennek 48…

Erling #Haaland is going to break all sorts of records in the Premier League. Just crazy. #premierleague #pl #erlinghaaland #owen #vannisterlrooy #torres #suarez #football #hattrick #epl pic.twitter.com/Fcdi2UGigg