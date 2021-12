A Chelsea, a Liverpool és az Arsenal is hazai pályán gazdagodott három ponttal az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójának szombati játéknapján.

Pierre-Emerick Aubameyang, az Arsenal csapatkapitánya fegyelmi okok miatt nem került be a Southampton elleni mérkőzés keretébe, ám az Ágyúsok nélküle is 3-0-ra győztek.



A Bajnokok Ligájában címvédő Chelsea - melynek Lőw Zsolt a másodedzője - Jorginho két büntetőjének is köszönhetően múlta felül 3-2-re a Leedset, a Liverpool pedig ugyancsak vendéglátóként az Aston Villa ellen nyert 1-0-ra - szintén tizenegyessel -, ezzel egymást követő hetedik tétmeccsén győzött.

Premier League, 16. forduló:

Chelsea-Leeds United 3-2 (1-1)

Liverpool-Aston Villa 1-0 (0-0)

Arsenal-Southampton 3-0 (2-0)



korábban:

Manchester City-Wolverhampton Wanderers 1-0 (0-0)



később:

Norwich City-Manchester United 18.30



vasárnap játsszák:

Brighton-Tottenham Hotspur 15.00

Burnley-West Ham United 15.00

Leicester City-Newcastle United 15.00

Crystal Palace-Everton 17.30



pénteken játszották:

Brentford-Watford 2-1 (0-1)

Borítókép: twitter.com/chelsea