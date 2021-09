Bár Erzsébet királynő jó néhány híresemberrel találkozott már élete során, a hírek szerint még soha senkitől nem kért aláírást. Most azonban megtörte ezt és bejelentkezett az egyik labdarúgó autogrammjáért.

A hírek szerint az angol királynő 80 Manchester United mezt rendelt azt követően, hogy Crsitiano Ronaldo aláírt az együtteshez, sőt személyesen is kérte, hogy tegyék félre számára az első mezt, amit aláír a 36 éves játékos.

Queen Elizabeth has personally requested that #mufc reserve the first shirt to be signed by Cristiano Ronaldo, meaning Ronaldo becomes the only human being Queen Elizabeth has asked for an autograph. [@sis] pic.twitter.com/UaaQ9VX43a