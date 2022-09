Sir Alex Ferguson elárulta, a Machester Unitednél töltött ideje alatt volt egy játékos, akinek a maradásáért bármit megtett volna.



Henrik Larsson 2007 januárjában kölcsönbe érkezett az angol klubcsapathoz azért, hogy megpróbálja pótolni a sérült Louis Sahat. Az akkor 35 éves játékos 13 meccsen 3-szor talált be, majd mindössze két hónap után visszatért a Helsingborgba. A Vörös Ördögök mezében lejátszott utolsó meccse után, Ferguson meghatódottan nyilatkozott.



"Fantasztikus volt számunkra, a professzionalizmusa, a hozzáállása, minden, amit csinált, kiváló volt" - magyarázta Ferguson a Middlesbrough elleni meccs után.



"Szeretnénk, ha maradna, de nyilvánvalóan megígért valamit a családjának és Helsingborgnak, és azt hiszem, ezt tiszteletben kell tartanunk, de bármit megtettem volna, hogy megtartsam."



Ferguson a második életrajzi kötetében arra is kitért, társai mennyire tisztelték a svédet, és azt is elmagyarázta, minek köszönhette a kultikus státuszát.

