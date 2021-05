Thomas Tuchel, a labdarúgó Bajnokok Ligájában döntős Chelsea vezetőedzője nem akar beszélni az átigazolásokról a mostani szezon vége előtt.

A német szakember azt mondta, nem szándékozik megtörni a csapatnál uralkodó harmóniát és optimizmust azzal, hogy már most elkezd nyilatkozni a lehetséges átigazolásokról. Tuchel és segítője, Lőw Zsolt január végén vette át a Chelsea irányítását, és a BL mellett az FA Kupában is fináléig vezette az együttest, amely szerda (ma) este az Arsenalt fogadja a Premier League 36. fordulójában. A londoni Kékek egy győzelemmel gyakorlatilag bebiztosíthatják azt, hogy a következő szezonban is a BL főtábláján kezdhessék meg a szereplést.

"Az átigazolási időszakok meg tudják határozni a hangulatot egy klubnál, de a Chelsea-nél eddig csak az edzősködéssel kellett foglalkoznom, azzal pedig egyáltalán nem, hogy hozunk-e, vagy elengedünk-e valakit" - jelentette ki Tuchel, hozzátéve, ő elsősorban edző, és folyamatosan azon dolgozik, hogy egyre jobbá tegye a csapatát.



Fotó: Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images

"Nem akarom megzavarni a jelenlegi atmoszférát sem saját magam, sem pedig más valaki miatt" - mondta.

A 47 éves tréner ugyanakkor kijelentette, vannak ötleteik a keret megerősítésére vonatkozóan, ezzel azonban egyelőre nem foglalkoznak, most csak az idény sikeres befejezésére koncentrálnak. A Chelsea szombaton a Leicester City ellen vívja az FA Kupa döntőjét, május 29-én, a BL fináléjában pedig a friss angol bajnok Manchester Cityvel csap majd össze.

Borítókép: Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images