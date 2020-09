Ollie Watkins a labdarúgó Premier League-ben szereplő Aston Villában folytatja pályafutását.

A birminghami klub szerdán a honlapján közölte, hogy öt évre szóló megállapodást írt alá a 24 éves futballista, aki az előző idényben a másodosztály egyik leggólerősebb játékosának bizonyult. Watkins 26 gólt szerzett a Championshipben bronzérmes Brentfordban, amely a rájátszás döntőjében bukta el a feljutást.

