Fantasztikus idényt produkált az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Aston Villa. Unai Emery csapata 42 év után jutott be újra a legrangosabb európai kupasorozat, a Bajnokok Ligája főtáblájára. Többek között köszönhetően néhány remek egyéni teljesítménynek, kiemelkedett az együttesből Ollie Watkins, aki 37 bajnoki találkozón 19 gólt és 13 gólpasszt jegyzett. Ennek ellenére is viszont szüksége lehet az erősítésekre a Villára, főleg a védelemben és van is kiszemeltjük már erre a posztra.

Aston Villa are plotting an audacious move to sign Barcelona defender Ronald Araújo.



(Source: @SPORT) pic.twitter.com/Y0qt9ndyXg — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 21, 2024

A Barcelona komoly anyagi nehézségekkel küzd, így könnyen elképzelhető, hogy egyik legjobb bekkjüket, Ronald Araujot eladják a nyáron. Az uruguayi védőnek 2026 nyarán jár le a szerződése. Az AS Diario információi szerint pedig Unai Emery egyik fő célpontja Araujo, akinek a piaci értéke 70 millió euróra rúg.

(Borítókép: Facebook / FC Barcelona)