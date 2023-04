A Brighton japán támadója, Kaoru Mitoma berobbant a köztudatba, miután idén már 10 gólt számlál.



A játékos 2021-ben 2,1 millió fontért érkezett a szigetországba, nem sokkal egyetemi tanulmányai vége után.

Mitoma szenzációsan építette fel magát, és vált 25 évesen a Premier League egyik legkapósabb támadójává.

Az érdeklődők között ott a Manchester City és a Manchester United is, azonban az Arsenal számít a legesélyesebb kérőnek, hála a „titkos fegyverüknek”.

Ez pedig nem más, mint Takehiro Tomiyasu, akivel Mitoma remek kapcsolatot ápol és rendszeresen összejárnak.

A játékos elmondta, Tomiyasu rengeteget segített neki a beilleszkedésben, így kézenfekvő lenne, ha a válogatott után az Arsenalnál is csapattársak lennének.

Kaoru Mitoma on his relationship with #Arsenal's Takehiro Tomiyasu: “I haven’t found it tough living here yet. Having him in London is a nice reassurance even if I can’t see him much because of busy shcedules. But we get along well as teammates for Japan and we both strive to… pic.twitter.com/Mg1stBx3rI