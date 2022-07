Az Arsenal már négy játékost szerződtetett a következő szezonra, de még mindig nem elégedettek – állítja Mikel Arteta, a klub vezetőedzője.

Gabriel Jesus, Fabio Vieira, Marquinhos és Matt Turner az a négy játékos, akit az Arsenal az átigazolási időszakban eddig leigazolt. Mike Arteta elégedett az új igazolásokkal, a tréner azonban reméli, hogy még több igazolásra is lesz lehetőségük.

„Még több játékost szeretnénk igazolni, ha van rá lehetőségünk. Természetesen a piac dönti el, hogy mit léphetünk. De nagyon elégedett vagyok az eddig szerződtetett játékosokkal” – mondta Arteta a Daily Mail szerint.

A big thank you for all your support tonight, Gooners! pic.twitter.com/SyuYOUjtyv