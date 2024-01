Az Arsenal csapata leveti hagyományos színeit a hétvégi, Liverpool elleni FA-kupa összecsapásra.

Az Ágyúsok vasárnap az Emiratesben fogadják majd Jürgen Klopp csapatát.

Jellemzően, mivel mindkét fél piros mezt visel, a Liverpoolnak alapesetben az idegenbeli mezét kellene viselnie az összecsapás során.

Az Arsenal azonban története során először teljesen fehér mezben lép majd pályára otthon.

Az elmúlt két szezonban Mikel Arteta emberei fehér Adidas-csíkot viseltek a késes bűncselekmények visszaszorítását célzó "No More Red" kampány részeként.

A kezdeményezés 2022-ben indult, és az Arsenal a Nottingham Forest és az Oxford United elleni FA-kupa harmadik körös mérkőzéseken is fehérben lépett pályára.

