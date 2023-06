Alig jár húszas évei elején, mégis nagyszerű szezont tudhat maga mögött Folarin Balogun, aki az Arsenal kölcsönjátékosaként 20 góllal vette ki a részét a Reims szezonjából Franciaországban.

Kevin Campbell, az ágyúsok korábbi csatára szerint azonban bármekkora tehetség is, egyelőre nincs esélye Londonban bekerülni a kezdőbe, így a legjobb, amit mindkét fél tehet, hogy ideiglenes elválnak útjaik, mesélte az Egal Talks Football-nak.

„Balogun fantasztikusan teljesített Franciaországban. Amit csinált, az szuper. De a Premier League egy kicsit nagyobb falat. Most, hogy visszatért játszani fog? Nem, úgy vélem nem látjuk majd az Arsenalban. És most, hogy megkapta a lehetőséget, [Franciaországban] továbbra is meg akarja őrizni a formáját. Tehát szerintem azt mondja majd, hogy „játszani akarok”. És nem lesz kezdő az Arsenalnál. Szóval mire van szükségünk? A pénzre. Mindig belerakhatsz egy visszavásárlási opciót a szerződésekbe, ahogy azt a többi klub is teszi.”

Az amerikai futballista kontraktusa 2025-ig érvényes még, értékét jelen pillanatban 25 millió euró körüli összegre becsülik.

Borítókép: Getty Images Europe / Sylvain Lefevre