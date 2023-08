Újra forog a futball kereke. Az Arsenal és a Manchester City nyitja meg vasárnap (ma) az angol labdarúgó-szezont: a Community Shield, azaz az Angol Szuperkupa mérkőzéssel a bajnokságban második Arsenal és a tavalyi szezonban triplázó Manchester City között.

Az Arteta vezette Arsenal újra harcban van a Community Shieldért, amire 2020 óta nem volt példa, és több új játékos is bekerülhet a kezdőbe: Timber, Rice és Trossard is kezdhet, sőt, a sztárigazolásnak számító Havertz is első hivatalos meccsperceit is megélheti az Arsenal színeiben. Az Arsenal eddig 16-szor nyerte meg a Szuperkupát, ugyanannyiszor, mint a tavalyi bajnok Liverpool.

A Manchester City mindeközben De Bruyne nélkül kell sikert arasson, aki bár az Atlético Madrid elleni utolsó felkészülési mérkőzésen a kispadon ült, a Bajnokok Ligája-döntőben elszenvedett sérülése óta még egy percet sem játszott, és valószínűleg nem kezd. Mahrez és Gündogan, a két nagy távozó szintén nem lesz ott, míg Kovacic a kezdőben kaphat helyet.

„Két héttel az Arsenal után kezdtünk. Nem vagyunk a legjobb formában, de ez egy döntő, és megpróbáljuk megnyerni” - mondta Guardiola a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. Arteta eközben azt mondta, "izgatott", hogy egy angol Szuperkupa-döntőben játszhat. "A Manchester City volt a legjobb csapat Európában az előző szezonban, tudjuk, mire képesek, és hogyan kell játszanunk, hogy legyőzzük őket”.

Arteta két fontos játékost is nélkülözni fog Zinchenko és Gabriel Jesus személyében, akik mindketten sérültek, és nem lépnek pályára a Wembleyben, ahol a Manchester City rossz sorozatát szeretnék meghosszabbítani: a legutóbbi két kiírást elveszítették, és 2019 óta nem nyerték meg ezt a trófeát. Ha ez a nyomás nem elég, akkor a Manchester City már azon is aggódhat, hogy két hét múlva már a Sevilla ellen kell a Szuperkupában jól teljesíteniük.

